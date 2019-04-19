80歲盛竹如遭8人控告 郭新政：下架黃昭順

2019-04-19 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕今（19）日台北市前市議員李新女友郭新政表示，因擔任其「誰摔死了李新」系列影片主持人，捲入相關傳言風波的資深主播盛竹如，被李新義妹林麗君等8個人輪番控告，憤怒道：「要讓年邁的盛先生跑法院跑死！這是什麼社會啊？」並「堅持做對的事」，要「下架不適任政客、下架黃昭順」。

據郭新政貼文表示，不知道有多少單純的台灣人能像她這樣「為自己發聲」、「去翻這些暗潛在社會中吸食民脂民膏的臭蟲？」並誓言敢「動用財產」、「帶頭做改變」。

郭新政說，「他們揪了8個人」告盛竹如，「如同當初威逼的，要讓年邁的盛竹如先生跑法院跑死」。她怒嘆道：「這是什麼社會啊？」並坦言這讓她非常想哭，連有名望的資深媒體人對民意代表的公評都能惹來官司纏身，「那一般平民百姓」遇到這種「訟棍式的壓迫」該怎麼活下去。

郭新政說，好消息是「羅淑蕾已經被台灣政壇淘汰」，這是共同的成果，她呼籲「一起完成最後一哩路，堅持做對的事，下架不適任政客、下架黃昭順！」。

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