裁定「國會職權法案暫停適用」》學者：揭露憲法法庭對實體違憲的判斷

憲法法庭十九日裁定「聽取總統國情報告」等六項規定均有違憲之虞、侵害人民財產權等憲法權利甚鉅，於釋憲裁判前暫時停止適用。（資料照）

2024/07/21 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕憲法法庭十九日裁定「聽取總統國情報告」、「國會調查權」等六項規定均有違憲之虞、侵害人民財產權等憲法權利甚鉅，因此於釋憲裁判前暫時停止適用。對此，憲政學者張嘉尹昨天受訪認為，雖憲法法庭重點論述在於是否符合做成暫時處分的要件，「但也已經揭露憲法法庭多數對於實體違憲的判斷」。

憲法法庭已裁定，立院職權行使法「聽取總統國情報告」、「聽取報告與質詢部份」、「人事同意權」、「國會調查權」、「舉行聽證會」，及刑法「藐視國會罪」等六項規定，均有違憲疑義，例如立院調查權是在憲法無明文下創設，對人民的隱私權、保障營業秘密的財產權及不表意自由等，造成不可逆的損害，有暫停適用的必要急迫性。

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東吳大學法律系特聘教授張嘉尹受訪說，暫時處分裁定的內容已揭露憲法法庭多數對於實體違憲的判斷。他說明，總統國情報告部分，不僅逾越立法院職權，也違反權力分立原則；質詢部分，除了牴觸憲法責任政治原則、違反權力分立原則，也逾越釋字三二五與七二九號所定資料獲取權與文件調閱權範圍；此外，相關條文也侵奪彈劾權與移送懲戒權。

張嘉尹指出，在同意權方面，影響了總統的人事提名權，侵害被提名人的基本權利；調查權與聽證權則逾越釋字三二五、五八五與七二九號，立法院行使文件調閱權調查權的憲法界線，妨害憲法所保障其他獨立機關的職權行使，甚至不當限制人民基本權利。他強調，憲法法庭重申憲法權力分立原則對於立法院職權的拘束與限制，也呼應各界日前對擴權違憲法案的質疑。

立院調查權 非將檢方、監院查弊權力移轉

另針對民眾黨立委黃國昌稱，憲法法庭推翻釋字五八五號，否定立法院享有調查權。律師賴中強表示，大法官並非否定國會調查權，而是認為藍白黨鞭傅崐萁及黃國昌胡作非為訂出的調查權恐有違憲之虞，因為調查權是立法院行使立法權為了獲得資訊所附帶的權力，而非將檢察官、監察院彈劾及起訴官員、追查弊案的權力，移轉到立法院。

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