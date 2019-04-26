藍委提案關心中國長照 他畫重點怒嗆：關台灣屁事！

2019-04-26 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕有網友今日在PTT分享國民黨立法委員黃昭順、顏寬恒等人提出的「立法院議案關係文書」，質疑「黃昭順要讓台灣變成中國人的長照天堂」？引起網友高度重視；有粉專就將其中內容畫上重點，痛批「關台灣屁事」！

根據此「立法院議案關係文書」所示，提案人黃昭順、顏寬恒認為，中國移民身處異鄉，隨著年紀越來越大，「亟需中國籍雙親或子女來台照料」，希望修正「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第十六條」條文，放寬中國籍人士來台限制。PO文網友怒嗆，「根據修法的條文內容，不需要跟『台灣人』有任何親戚關係，只要是需要被長照的身心失能者，還有要照顧人的家庭照顧者，大家通通都可以來！中國人直接來台灣 Long stay，可以直接申請定居、拿身分證哦！」

對此，粉專「抓到了！這梗很綠」特別為文書的說明：「陸籍移民因大陸區一胎化政策之施行，其雙親若年歲漸長、患疾在身時，恐無人照料，或因工作及其他要務在身等事由，無暇照顧親生子女，亟需陸籍雙親協助照護」中的「陸籍移民因大陸區一胎化政策之施行」，以紅底畫上重點，怒罵「關台灣屁事」！

網友也紛紛在該貼文留言怒轟「中國黨認為明年鐵定贏了，連演都不演了」、「台灣的社會資源，無法承擔中國如此龐大的人口。這些立委，倒底在想什麼？絕對不可以！」、「只有更扯 沒有最扯 幫敵國照顧他的老百姓做啥 」、「可以再誇張一點」、「我們納稅錢養這些對社會沒實質幫助的人，感到羞恥」、「有沒有什麼方法可以罷免提案：自經區、醫療租界、長照天堂...這種賣台法案的立委」？

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