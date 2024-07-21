青鳥學生談大法官：體制內說最後一句話的人

憲法法庭十九日裁定「聽取總統國情報告」等六項規定均有違憲之虞、侵害人民財產權等憲法權利甚鉅，於釋憲裁判前暫時停止適用。（資料照）

2024/07/21 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕憲法法庭十九日裁准國會擴權相關法案暫時處分。對此，曾參與青鳥行動的法律系學生甘知沂說，大法官是體制內說最後一句話的人，這對整場運動跟參與者來說是一場階段性勝利。對於國民黨、民眾黨批憲法法庭是民進黨政府的大法官，公督盟執行長張宏林表示，這就是標準的「見笑轉生氣」，不僅濫權法案破壞憲政權力分立，此說法也撕裂台灣民主秩序。

藍白攻擊大法官

民團：見笑轉生氣

經民連智庫召集人、律師賴中強受訪表示，「這算是青鳥行動的勝利」，得到大法官的支持，也證明藍白立委確實提出多項濫權、破壞權力分立、侵害人民權益的法案；他也呼籲各界，應尊重大法官獨立行使職權的結果，盼民眾不要受到藍白政治人物的誤導，毀謗大法官是民進黨的看門狗。

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公督盟執行長張宏林指出，在野黨至今污衊、刻意攻擊大法官，社會自有公斷，過去藍白機關代表在憲法法庭準備程序庭的辯證，沒有把「功課」做好，現在「見笑轉生氣」，抹黑、扣帽認為大法官被民進黨政府操控，「這不只破壞憲政權力分立，也撕裂台灣民主秩序」。

張宏林表示，這也印證當初上街頭的群眾是對的，同時證明青鳥並非因為哪個政黨的動員，而是大家認為在野黨提出了超過民主素養認知的內容，只有這些當局者迷，忽略了自己在整個立法過程所產生的問題。

曾參與青鳥行動的台大歷史學系大四學生張維媖受訪表示，對於憲法法庭裁准暫時處分的結果她並不意外，「讓這個鬧劇跟著司法體制走下去，也希望藍白立委可以從善如流。」

政治大學法律所學生甘知沂則說，大法官裁准暫時處分案，對整場運動跟參與者來說是一場階段性勝利。他說，學法律都知道，大法官是體制內說最後一句話的人，也期待未來民眾黨立委黃國昌、國民黨立委翁曉玲在辯論程序有更好的討論，而非稱自己沒時間準備或指大法官都是民進黨的人。

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