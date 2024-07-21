藍白擬循舊法邀總統國情報告 綠委：不必一直操作政治衝突

國民黨主席朱立倫昨表示，會持續邀請賴總統到立法院國情報告，賴是否願意遵守承諾出席，會予以尊重。（記者羅國嘉攝）

2024/07/21 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳、李文馨、黃子暘／綜合報導〕憲法法庭針對國會擴權法案做出暫時處分，藍白擬循舊法邀請賴清德總統赴立法院國情報告。民進黨團總召柯建銘昨表示，在野黨於釋憲案結果出爐前就提前投降，奉勸不必一直操作政治衝突，難道藍白沒有更好的福國利民法案。民進黨團幹事長吳思瑤也說，大法官已示警停看聽，在野黨還明知故犯、恣意妄為。

洪孟楷：本週發函給總統府

面對暫時處分後，無法按照新法要求總統赴立院即時回答，國民黨主席朱立倫昨受訪時表示，國民黨會持續邀請賴總統到立法院國情報告，賴是否願意遵守承諾出席，會予以尊重。國民黨團書記長洪孟楷也說，依照舊法，本來立法院就有權利邀請總統前來做國情報告，據了解，議事處正依照立法院院會十六日會議的決議簽核正式公文，預計本週會以立法院公函正式發給總統府邀請。

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洪說，這是民意機關的權力，民選總統不應該漠視，後續會依總統府回函再由立法院長韓國瑜召集朝野協商來確定總統國情報告時間及進行方式。

民眾黨團總召黃國昌則表示，只有新修正的「立法院職權行使法」第十五條之四被凍結，依照舊法，立院仍可邀請總統來國情報告，立委提出問題經總統同意後，總統仍可補充陳述；屆時將考驗總統是否要履行選舉承諾，還是要躲在大法官背後逃避承諾。

柯建銘則指出，釋憲案仍在進行，藍白兩黨的說法根本是提早認輸投降，自認新法違憲。若照憲法增修條文和修正前的立法院職權行使法，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，應該等釋憲案結束後再談，奉勸藍白沉澱一下，不必一直操作政治衝突，對他們未必有利，「難道藍白沒有更好的福國利民法案嗎？」

綠：須韓國瑜召集朝野協商

吳思瑤則說，民進黨團多次與國民黨團、民眾黨團討論，憲法授權總統到立法院報告或聽取立委建議，從來沒有詢答這件事，更不會有即問即答或國情報告常態化，否則就違反憲政機關權力分立原則，更與責任政治分際有所扞格。

吳思瑤直言，現在是暫時處分狀態，不能逼迫總統進行違憲的國情報告，若藍白要啟動程序，仍須立法院長韓國瑜召集朝野協商。

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