吳祥輝批蔡英文 賴清德陣營：不要再用這種方式談話

2019-04-26 09:47

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續中，昨（25日）前行政院長賴清德出席台灣社等本土社團記者會，其中作家吳祥輝發言指出，「蔡英文不倒台灣不會好」，台灣社昨晚立刻發聲明切割，所有出席來賓發言與記者會主題無關者，均為個人言論，也與賴清德完全無關。賴清德團隊發言人林聖哲今天上午也表示，吳先生發言的內容跟方式非常不妥，呼籲藍綠兩方的候選人及相關人士，不要再用這種發言方式來談話。

台北市長選舉期間，「蝴蝶蘭文創」董事長吳祥輝找來「屠殺」作者葛特曼，質疑台北市長柯文哲涉及器官移植案，吳祥輝昨又於台灣社記者會中指出，他反對中國併吞台灣，反對蔡英文併吞賴清德。蔡英文不倒台灣不會好，蔡英文不下台，民進黨就下台。賴清德在記者會後與吳祥輝握手，而吳接著又於臉書粉絲頁上大罵蔡英文是政治淫婦，引發許多批評。

台灣社昨晚緊急發聲明指出，記者會來賓全由台灣社邀請，賴清德院長只是受邀者之一。所有出席來賓發言與記者會主題無關者，均為個人言論，言責由其本人自負。不能代表台灣社或其他同台出席來賓立場。吳祥輝也是來賓之一，發表言論並未事先告知主辦單位，更與受邀來賓之一的賴清德院長完全無關。懇請各界切勿刻意渲染、製造不當連結，對台灣社會人心產生負面影響。

林聖哲今天上午說，他認識賴清德很久，賴一直是言行合一的人，自登記民進黨總統初選以來，一直以來都維持一個原則，「打一場典範級初選」，昨天吳先生發言的內容跟方式非常不妥，呼籲藍綠兩方的候選人及相關人士，不要再用這種發言方式來談話，這對台灣的團結沒有幫助。

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