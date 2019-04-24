「2020是民主、價值的選戰」 小英：蔡英文是唯一選擇！

2019-04-24 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日受當紅網路脫口秀節目「博恩夜夜秀」之邀，成為節目重量級貴賓。蔡英文在節目中溫情向前行政院長賴清德喊話「1加1一定大於2」，呼籲合作，「我們一起來度過最具挑戰性的時刻」，也表示2020是有關民主價值的選戰，「蔡英文是唯一的選擇」，引起現場一片歡呼。

蔡英文在節目中不改「辣台派」本色，一下稱前總統馬英九「留了滿多該處理沒處理的事情」，一下又和表態參選2020大選的鴻海集團董事長郭台銘說「選總統不需要媽祖託夢，自己決定就可以了」，讓現場掌聲不斷、笑聲不停。

節目尾聲，主持人詢問蔡英文，有沒有什麼心裡話想對賴清德說？蔡英文也在樂隊老師奏起的柔情音樂下，向賴清德喊話表示：「1加1一定大於2，支持者想看到我們合作，我們就應該合作，我們一起來度過最具挑戰性的時刻」。

最後，主持人詢問蔡英文，是否可以跟全國觀眾呼籲一下，「民主」2個字您覺得代表什麼意義？蔡英文表示「民主是台灣最重要的一個價值，外國國際社會敬重我們，是因為我們有一個好的民主，在民主機制底下，我們都可以自由的生活，不論是言論自由，還是我們生活的方式，如果我們沒有民主的話，那台灣人所珍惜的價值就不存在了」。

蔡英文也說，「2020的選戰，就是我們民主、價值的選戰，我們要堅持台灣的民主，2020的選戰是我們要堅持，有一個自由、民主、獨立、主權的現狀呢，還是要走上一個被統一的進程？這是一個很關鍵的選戰」，蔡英文要大家相信台灣，相信民主，「蔡英文是唯一的選擇」，引起現場一片歡呼。

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博恩夜夜秀（約19分50秒處）

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