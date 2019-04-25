台灣絕不會變成下個西藏？ 賴清德：推動反併吞法、反滲透法

2019-04-25 21:22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德今天出席本土社團舉辦的「反併吞、護台灣」記者會，賴清德指出，中國已對台灣進行各種方面的滲透，並且成功反映在去年的選舉。他主張推動「反併吞法」、「反滲透法」，並且成立國家安全單位。「反併吞法是對於主權的維護，可以捍衛我們自由民主的生活！」

賴清德晚間於臉書重新闡述他於記者會的發言，他希望大家將2020的大選，定位成 反抗中國的併吞，反對一國兩制的選舉。現今局勢如此險峻之下，國民黨沒有站在台灣的立場，而是競相提出和平協議。大家都很清楚，如果和平協議有效的話，西藏不會那麼慘，喇嘛不會平白無故的犧牲，達賴喇嘛也不必流亡海外。「我們絕不會變成下一個西藏。」

賴清德說，他希望能增強台灣國防力量、推動「反併吞法」、「反滲透法」，並且成立國家安全單位。

至於提出反併吞法，是否會升高兩岸對立情勢？賴清德回應，中國要併吞台灣都不怕會升高兩岸的情勢，「我們要保護自己，難道要擔心升高兩岸情勢？我相信社會不會這樣看。」

台灣客社社長張葉森於下午的記者會中指出，現在很多人要選總統，有一些人去美國、中國面試，有些人去拜託媽祖託夢，他們希望在現在中國企圖併吞台灣的狀況下，詢問有意參選總統的候選人對此主題的看法，也希望他們一起站出來宣誓「反併吞、護台灣」。他們有寄信給各總統候選人，不過只有賴清德回應。

台灣國家聯盟總召吳樹民表示，台灣人經過二二八洗禮，才有今天民主自由，如果沒有讓主權繼續下去，要享有自由民主很困難，希望台灣人能繼續執政。

台灣北社社長李川信指出，本土政黨執政，才能護主權，國民黨要簽和平協議、承認九二共識，這是台灣人民不能接受的。

蔡明憲指出，他前陣子拜訪幾位美國國務院官員、國會議員、智庫學者，美方問他，國民黨總統候選人都說他們當選，就要跟中國簽政治協議，內容為何？是不是在一個中國的框架下？第二個問題，韓國瑜是否也同意一中？Willam Lai（賴清德）對台灣立場是什麼？希望賴清德今天在記者會自己講，要帶領台灣去哪裡。

鄭文龍表示，很多候選人主張九二共識，因此社團們召開記者會，反對一中、反統一。只有賴清德有講到台灣獨立自主，他們希望鼓勵這樣的候選人，為台灣主權打拼。民進黨如果敢翻五月初選，他一定會去翻掉民進黨。

曾指控台北市長柯文哲涉器官仲介的作家吳祥輝指出，他反對中國併吞台灣，反對蔡英文併吞賴清德，不要在過程中忘記中國是唯一敵人，在中國沒有民主化之前，中國一定是台灣最大敵人。蔡英文不倒台灣不會好，蔡英文不下台，民進黨就下台。

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