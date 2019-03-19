接待賴神、柯P有差別？ 吳祥輝：李登輝服裝說明一切

吳祥輝在臉書發文，似乎認為李登輝穿著居家服接待柯文哲，與穿著西裝接待賴清德是有所差別。（圖擷取自吳祥輝 Brian Wu臉書）

2019-03-19 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕宣布參與民進黨總統初選的前行政院長賴清德，今（19日）前往翠山莊拜會前總統李登輝，向李登輝請益國家大事；而在上月農曆年後，台北市長柯文哲也去拜會李登輝，短暫停留30分後離去。對此，蝴蝶蘭文創董事長吳祥輝表示，「接待客人的服裝就完全表達客人在他心目中的等級」。

柯文哲每年都會向李登輝拜年，由於李登輝去年11月不慎跌倒而住院，今年1月底才返家，因此柯文哲選在2月中前往探望，至於李登輝是否有鼓勵柯「更上層樓」，幕僚僅表示，當天談話只有單純寒暄。

而賴清德在昨天宣布投入民進黨總統初選後，今下午也前往翠山莊拜訪李登輝。李登輝透過聲明稿表示，期勉賴清德好好利用這個機會，完整、詳細地告訴台灣人民民進黨的存在價值，勇敢地說出國家未來的發展方向及如何增進人民的福祉，並祝賴「順利成功」。

對此，吳祥輝在臉書表示，內行看門道，「一個深受美日教育的前總統，不必口出惡言。接待客人的服裝就完全表達客人在他心目中的等級。」似乎認為李登輝穿著居家服接待柯文哲，與穿著西裝接待賴清德是有所差別。

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