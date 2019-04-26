吳祥輝辱罵蔡總統 她轟「多重性別歧視發言」

2019-04-26 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕蝴蝶蘭文創董事長吳祥輝昨天以不堪詞彙辱罵總統蔡英文，引發外界議論，曾代表自由台灣黨參選立委的周芷萱對此批評吳祥輝根本是性別歧視發言，並質疑吳「是活在封建社會嗎？」

吳祥輝25日受邀出席「全民反併吞、護主權」記者會，會中竟激動怒嗆「蔡英文不下台，台灣不會好」，昨深夜吳更在臉書繼續貼文辱罵總統。針對吳的說法，台灣社昨晚間則發布緊急聲明，強調吳的發表言論全屬其個人言論，言責由其本人自負，不能代表台灣社或其他同台出席來賓立場，更與受邀來賓之一的賴清德完全無關。

針對吳祥輝的辱罵言詞，台大研究生協會前會長周芷萱今凌晨在臉書發文質疑，吳的發言明顯是針對蔡英文的性別，「利用父權社會對女性的性的獨佔欲和對不受控制女人的道德譴責，影射到女性政治人物身上，這已經是多重的性別歧視發言」。周也指出，「不過，如果蔡英文跟敵人往來是政治通姦，不知道吳在臉書上大辣辣的說自己跟韓國瑜有交情算什麼？」

周芷萱也指出，吳一直都是一個別人越聽他說話他就越誇張的人，「先不說他指控蔡英文的事情是不是真的，現在都21世紀了，還要說人『跟別人勾搭』是淫婦，我的老天鵝，是活在封建社會嗎？」

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