吳祥輝批評蔡總統 台灣社：言論與賴清德無關

2019-04-25 22:39

〔中央社〕台灣社晚間發出緊急聲明表示，蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝受邀出席「全民反併吞、護主權」記者會，發表言論全屬其個人言論，與受邀來賓、前行政院長賴清德無關。

本土社團今天召開「全民反併吞、護主權」記者會。吳祥輝在會中語氣激動地說，他出席記者會有兩個用意，一是反對中國併吞台灣，二是反對蔡總統併吞賴清德，「蔡英文不倒台灣不會好，蔡英文不下台，民進黨就下台」。

台灣社晚間發出緊急聲明表示，「全民反併吞、護主權」記者會前，有發函邀請各政黨全部準總統候選人參加，但是只有賴清德競選團隊回覆願意出席記者會。

聲明指出，今天來賓全由台灣社邀請，賴清德只是受邀者之一。所有出席來賓發言與記者會主題無關者，都是個人言論，言責由其本人自負。不能代表台灣社或其他同台出席來賓立場。

聲明表示，吳祥輝也是今天記者會邀請來賓之一，發表言論並未事先告知主辦單位，全屬其個人言論，言責由其本人自負，更與受邀來賓之一的賴清德完全無關；懇請各界切勿刻意渲染、製造不當連結，對台灣社會人心產生負面影響。

另外，賴清德的幕僚表示，「我們都熱愛這片土地，我們都希望有正面的語言跟能量能夠提升推動國家往前進步」，不希望有辱罵或者詛咒的語言，不利於社會的和諧，也不利國家團結進步。

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