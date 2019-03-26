自爆韓國瑜妻找他操盤選舉 吳祥輝嗆「不可能」

2019-03-26 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕曾指控台北市長柯文哲涉嫌器官仲介的作家吳祥輝，昨在臉書自爆，高雄市長韓國瑜太太李佳芬曾找他操盤去年九合一選舉並擔任發言人，但他嗆說自己和韓國瑜的對手陳其邁父親有交情，因此「不可能幫韓國瑜」。

吳祥輝在臉書表示，2018年5月最後一週，韓國瑜的太太李佳芬曾致電給他約見面，而且「十萬火急」。但他強調，雙方關係沒有很密切，「她在雲林的雙語學校十年前請我去演講。然後每年中秋都會給我送水果禮盒，雙方就是這樣的關係」。

吳祥輝接著說，當時李佳芬約他到雲林高鐵站見面，一開口就要他擔任韓國瑜的「發言人和操盤手」，讓吳傻眼回應「你們是起肖嗎？跟人搞這個有的沒的」？李佳芬再補充「你一定要來幫忙。我們都是你的粉絲。我們女兒要回來幫忙。都說一定要找你。」

吳祥輝最後表明，他不可能幫韓國瑜操盤選舉，因為他和陳其邁的父親有交情。沒想到「隔段時間李佳芬又來電話，說女兒回來了。要見偶像、要拍照」，吳祥輝想了一想，認為拍照不能限制人家的用途，擔心如果貼出來會產生事端，所以他也拒絕拍照。

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