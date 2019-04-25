「貿易不是觀光、買芭樂」速看郭台銘從商轉政專訪4重點

2019-04-25 20:33

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海董事長郭台銘，今日從國外出差回來，接受三家電視台訪問，公開宣告從商轉政：「今天是我轉換人生跑道第一天！」他說起決定參選的初衷，是與社會分享45年拚經濟經驗，並強調「政治替經濟服務」，他要改變整個台灣政治生態，並善用他累積的人脈強項為台灣取得走出去鑰匙，甚至，北京封鎖台灣，他就要與之對話，以下為本報整理的郭台銘四項談話重點：

一、郭要藉參選，與社會分享45年拚經濟經驗：

郭台銘說起決定角逐總統初選的初衷，是希望把自己45年前創業以來拚經濟的經驗，能給台灣社會參考。

郭台銘說，今天是他轉換人生跑道的第一天：「不為家務事只為廟堂事，為社會、為國家」，雖然太太反對他的政治路，認為他的個性不適合做政治，甚至已經離家出走，但他毅然決然。

郭台銘的競選口號，也是他台灣發展訂下的4主軸「和平、安定、經濟、未來」，有和平安定，他一定全力發展經濟、許年輕人一個未來，他也樂於分享在世界設廠經驗，與各國領袖交換意見的經驗。

郭台銘談起45年前創業契機，是看到機會，那時台灣經濟大好，他看到未來、看到機會，他強調，「許年輕人一個未來」，追求經濟的目的是和平、安定，年輕人才看得到未來。

郭台銘學航運管理，他1970年代第一個工作是貨櫃運輸、物流，那些年紡織品出口暢旺，都在搶艙位：「貨做得出來就賣的出去」，台灣生產紡織品的下一階段是電子產品，郭指出，那時黑白電視剛到台灣來，他在中和做旋鈕，抱持不放棄、勇氣、責任，跳下去創業做工廠、外銷。

二、傾聽大中小企業心聲，郭有權後要解決問題：

郭台銘說，明天是他第二天轉換跑道，要赴新竹科學園區座談，傾聽企業心聲：「我大概知道現在喊出五缺，但缺什麼、怎麼解決？」不同於很多政治人物去做完秀就掰掰、沒下文的作法。他再次強調要以政治替經濟服務，雖然他還現在還沒有選上，沒公權力，但他懂得企業急的地方是什麼，大、中、小企業都不投資的原因要了解，年輕人才有工作機會。

三、北京才握有台灣走出去的鑰匙，郭要與之對話：

郭台銘認為，台灣不能參加各種地區型經濟合作組織，這個困擾是北京造成的，不是華盛頓。我們現在政府持續跟美國抱怨中國打壓，如果跟美國溝通有效，為什麼中國仍持續封鎖台灣呢、這個狀況無法被解決呢？因美國無能為力，沒有能力立刻讓台灣去參加某一個區域經濟組織。

郭認為，中國持續封鎖台灣，因為中、台之間沒有對話管道，沒對話就會有很多危機，郭台銘說，若他是主事者，遇到阻撓就直接問北京：「為什麼不讓我們參加、不給我們鑰匙。」

更深一層的原因，在於美國是重商主義的國家，今天市場稱王，在市場原則下他不一定為台灣說話，美國黃豆也需要中國市場，因此鑰匙不在美國，在北京，北京卻因沒有對話機制不能開門。

四、一定要參加區域經濟、與國際對話：

郭台銘指出，現在台灣區域經濟涵蓋率低於10％，在國際地位也比不過新加坡、日本，現在日本跟歐洲簽訂EPA，雙方關稅互惠，郭自身沒有差，能以日本夏普的日商身份同享待遇，但其他台灣公司不行，為台灣經濟環境著想，他認為台灣還是需要參加區域經濟：「誰阻撓我們，我就要對話。」並且說參與區域經濟的目的是做貿易，而真正的貿易不是放幾個人來觀光、買芭樂，而是公公正正、堂皇地去參加區域組織、談稅的條件。

最後，郭台銘談起前些日子的爭議，他兩天沒上班去參加台美關係法40周年紀念座談會，可是提問答非所問，對他斷章取義，說他民主當飯吃，他呼籲，不要用淺顯語言解決複雜問題，和平問題是個複雜的問題，需要更大的篇幅。

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