郭董籲「後宮別干政」 范雲諷：女人叫你選的

2019-04-25 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘受媒體專訪表示，宣布參選後其妻曾馨瑩已離家出走一週，並在節目上公開喊話「軍國大事希望後宮不要干政」，對此，社民黨召集人范雲今（25）日重砲開酸：「要選的時候說女人（媽祖）叫你選，現在又叫女人別干政？」認為郭台銘「以為自己是皇帝」，「選後不就直接廢掉民主制度，效法習大大？」

鴻海董事長郭台銘今受媒體專訪表示，太太曾馨瑩無法諒解他參選總統，認為家庭和小孩將失去隱私，也心疼他受苦。郭台銘卻在節目上公開表示：他認為軍國大事「後宮不要干政」，呼籲妻子趕快回來。

對此，社會民主黨召集人范雲晚間分享相關新聞，重砲開酸：「郭董以為自己是誰？想做皇帝就去中國取代習大大啊！」她認為，郭台銘「要選的時候說是女人（媽祖）叫你選，現在又叫女人別干政？」

范雲表示，「（郭台銘）一個以為自己是皇帝的人，要在台灣選總統，選後不就直接廢掉民主制度，效法習大大？」

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