中國補助影響台灣選舉？陸委會：密切關注

2019-04-25 17:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國旺旺集團日前遭指近11年來領取中國政府補助約152.6億元，時代力量立委徐永明昨也質疑，鴻海集團旗下兩家子公司「工業富聯」及「富智康」，去年在中國就拿了新台幣43億元的「政府補助」，「43億選總統綽綽有餘」，不只會影響媒體、也會影響選舉。陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，政府各相關部門已密切關注，積極查處與嚴加防範。

邱垂正指出，中國的補貼政策行之有年，台商在中企業都曾接受當地政府的補貼或優惠措施，只要一體適用的措施，尚無違反兩岸條例相關規定之虞。

邱垂正說，中國以各種方式介入民主國家的選舉，這已是國際社會普遍認知與公認的事實，我政府致力於選舉的公平與公正，並強化相關的管理機制，以免選舉受到外力不當的干預、破壞民主機制的運作。

邱垂正表示，對於外界高度關切中國以政治目的補貼方式影響台灣選舉，或違法介入台灣的媒體經營，以及企業利益是否與國家安全相衝突的疑慮，政府各相關部門已密切關注、積極查處、嚴加防範。

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