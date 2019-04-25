立委初選落馬 李俊俋展風度：大家一起支持王美惠

2019-04-25 12:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨現任嘉義市立委李俊俋在黨內初選中落敗，不過他也立刻展現風度，希望大家一起支持初選勝出的候選人王美惠。李俊俋說，謝謝這幾年來，大家與他一起為嘉義、為台灣打拚，辜負眾多市民的期待，只能向大家深深一鞠躬。

李俊俋指出，初選是一個考驗，他的努力不夠，辜負了市民朋友以及支持者對他的期待，也感謝大家一路以來的陪伴，失落在所難免，但是大家不要難過太久，路還很長，整理腳步，要重新出發。

他要再一次感謝支持他的鄉親們，「謝謝你們以我為榮；也謝謝一同登記參選的黨內同志，從競爭中得到進步，今後自有芳菲，沒有狹路，我們仍並肩同行。」

李俊俋說，「無論你支持的人選是誰，初選結束，我們仍然是嘉義市民，要共同為我們的故鄉嘉義，來打拚、來努力。放下派系、放下立場、放下鬥爭，從此刻開始，我們要做團結一心的嘉義人。」

李俊俋表示，今天過後，他將繼續完成立委任內的工作到明年1月31日為止，也盡所能為黨內付出，民進黨要翻轉現況，贏得這次2020大選，也希望大家一起來支持王美惠。「再次感謝鄉親父老，民主道路我們一同向前行」！

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