民進黨嘉市立委初選 2人登記挑戰現任立委李俊俋

2019-03-26 11:43

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕民進黨嘉義市立委黨內初選競爭激烈，昨天首日有立委李俊俋完成登記，今天上午嘉市前任議員黃盈智、現任議員王美惠相繼完成登記，據了解，目前黨內還有1位年輕世代黨員觀望中，領表登記至29日截止。

擁有留美財經博士學歷的黃盈智，去年連任議員失利後，服務處不打烊，繼續深耕基層，今天上午10點由家人及支持者陪同登記，投入黨內立委初選；黃強調，他比現任立委李俊俋更接地氣，會堅持到底，不會接受協調，有信心出線。

王美惠是4連霸議員，去年以8007票奪下西區第一高票，這也是她第3度蟬聯全市第一高票，她騎機車跑攤、做選民服務，深入基層瞭解民眾需求，多年服務累積的好口碑，也讓她享有「第一名議員」美譽。

王美惠在上午11點由台灣省洗衣商業同業公會聯合會前任理事長張裕隆等支持者陪同登記，王說，參加初選除了選民的鼓勵跟勸進，也是給自我的挑戰，會尊重初選機制，讓民進黨的民主精神充分展現。

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