「藍色小藥丸、偉哥硬起來」 宜縣立委參選人競選訴求令人莞爾

2019-04-25 12:41

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣國民黨立委參選人李偉華，公布「藍色小藥丸，偉哥硬起來」最新競選主軸，「藍色小藥丸」讓各界聯想到威而鋼，使人會心一笑，他解釋，藍色代表國民黨，偉哥是自己的小名，硬起來象徵強擱勇、強棒出擊。

李偉華今天在國民黨羅東鎮黨部宣布，如果當選立委，將捐出4年薪水800萬元，投入社會公益、老人安養及育兒托育，在律師蔡瑜軒見證下簽署承諾書，另壯圍鄉新南村長葉慶文當場揮毫，寫下「誠信」2個字送給他，認為政治人物最基本要求就是誠信。

李偉華提出蘇澳港設立自由貿易區等8大主張，隨後啟動Q版選舉胖卡啟用儀式，訴求「一起來，硬起來」，盼重振國民黨基層士氣，一起打拚宜蘭新經濟；新一波的「藍色小藥丸，偉哥硬起來」競選文宣，有李偉華肖像與一顆威而鋼造型藥劑，特殊創意發想讓人莞爾。

宜蘭縣區域立委應選一席，國民黨陣營有前縣長呂國華、縣議員黃定和、藍天志工宜蘭縣支團團長李偉華表態參選，國民黨宜蘭縣黨部表示，中常會近日內確認宜蘭縣立委提名期程後受理登記，再依照黨內機制提名最強人選參選。

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