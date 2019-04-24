籲支持者團結起來 小英：請相信蔡英文一定會贏

2019-04-24 22:47

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕蔡英文總統今天造訪苗栗縣頭份市，前民進黨苗栗縣黨部主委徐進榮、無黨籍前頭份市長徐定禎及黨籍議員出席力挺，百餘名支持者熱情相挺，蔡英文也難得感性請託，強調很多事正步入軌道，需要再多一點時間讓她延續完成，蔡也呼籲支持者團結，「請相信蔡英文一定會贏。」

蔡英文說，近來行政院長蘇貞昌公布施政百日的內容，許多重大政策如火如荼進行中，且更貼近民眾，顯見執政團隊的效率提升，施政滿意度也逐步上升，而這些成果都是過去3年，林全、賴清德、蘇貞昌3任閣揆努力的成果。

儘管絕口不提與賴清德的競爭關係，但蔡英文仍強調，許多外商來投資，都要求先見總統，國際間對台灣的民主發展及經濟成就也有高度肯定，而這一切得來不易的成果，若總統換人恐怕就無法延續。

總統表示，去年大選結束後，在野陣營士氣大振，認為用特殊的手法就能打贏選戰，而中國也看見執政黨大敗，正虎視眈眈，希望趁此機會控制台灣，立刻提出一國兩制台灣方案，而作為總統的她立刻嚴正反對，捍衛主權，明年大選將是台灣的關鍵年，「大家都不希望下一代活在一國兩制陰影中。」

蔡英文向支持者懇託，做得每一件事情都是選前對選民的承諾，也是民進黨長期以來的價值，「如果你相信蔡英文做的事是對的，蔡英文也需要長一點的時間把它完成。」她並強調眾人應團結起來，「請相信蔡英文一定會贏。」

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