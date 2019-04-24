蔡英文向賴清德再喊話：「一加一」一定大於二

2019-04-24 20:15

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今在臉書公布日前參加的「博恩夜夜秀」節目，透過輕鬆的快問快答方式，總統也向同樣參與民進黨初選的前行政院長賴清德喊話，強調「一加一」一定大於二，支持者想看到我們合作，就應該要合作，一起度過最具挑戰性的時刻。

對於明年的總統大選，蔡也定調說，民主是台灣最重要的價值，外國國際社會敬重我們，是因為我們有好的民主，可以有自由的生活，如果沒有民主，台灣人所珍惜的價值就不存在，所以2020選戰就是民主價值的選戰，是要堅持台灣的民主，堅持有自由民主獨立主權現狀，還是要走向被統一的進程，將是很關鍵的選戰。

她並信心說，要相信台灣，相信民主，蔡英文是唯一的選擇。

談到鴻海董事長郭台銘也表態參與國民黨內總統初選，蔡英文則回應，選總統不需要媽祖託夢，自己決定就可以了。

至於被年輕世代批評的勞基法修法，蔡總統說，這是很困難的工程，一方面想持續改善勞工權益，但確實台灣面臨關鍵性時刻，包括中小型企業面臨轉型，執政者要維持平衡確實很困難，但即便如此，過去兩三年對於勞工權益已盡所能做得更好，包括調整3次最低工資，正式把22Ｋ拋開了，這是很重要的里程碑。

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