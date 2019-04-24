賴清德：黨應照民主程序 否則會離惡的距離非常近

2019-04-24 19:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選協調期延長後，預計下週三（5月1日）中常會討論包括電視政見會、民調等初選日程。投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今受訪時，被問到是否擔心初選一直延宕下去，賴清德表示，不希望走到這個地步，民進黨是民主政黨，應照民主程序走，「否則民進黨會離惡的距離非常近」，恐怕除了讓支持者失望外，也難取信於社會。

電影復仇者聯盟四今上映第一天，賴清德今下午也低調到影城觀看，結束後接受媒體訪問。媒體詢問，外傳民進黨主席卓榮泰可能因壓力大辭職、中執會派一個代理主席「沒收初選」，賴清德說，千萬不要走到這個地步，如果真的走到這個地步，民進黨會離惡的距離非常近，對台灣民主社會恐怕也會是最黑暗的一天，希望大家遵循民主程序，不要讓卓主席為難，他也相信卓主席會捍衛民主價值，好好把初選制度推展下去。

此外，國民黨中常會昨通過把高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘全部納入初選民調名單中，被解讀是為韓解套。賴清德對此說，這是國民黨的家務事，不方便評論，但台灣是民主國家，有別於中國最大之處就是民主，他當然樂見民進黨的民主走到前面，也不希望國民黨民主落後在後面，應該並駕齊驅，每個政黨都是民主政黨，大家支持民主程序，選擇代表自己政黨的候選人投入大選時，也能照民主原則公平競爭，讓國人選擇最理想、最適當的人帶領國家。

至於有意投入國民黨初選的鴻海董事長郭台銘，以及「無法參加初選但願承擔責任」的高雄市長韓國瑜，誰是較強勁的對手？賴清德說，他們各有優點，郭台銘事業經營成功，這部份是他的強項，但他也有他的弱點，郭台銘過去公開對台灣社會所說的話，社會有很多質疑，這點郭要持續和社會大眾說明。

至於韓國瑜，賴清德說，韓的強項是短短時間內贏得高雄市長選舉，即便到現在也可以得全台灣最高支持度，尤其在國民黨黨內，但韓的弱點是他還沒辦法證明有能力做好高雄市長、或是帶領台灣。每個人都有優缺點，每個政黨也是，他相信每個人投入大選時，一定會力求改進，贏得國人支持，打贏選戰。

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