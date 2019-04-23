喊話初選撕破臉非常不值 陳明文：不能讓小英白白受傷

2019-04-23 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委陳明文今表示，民進黨若因初選撕破臉，是非常不值，也喊話改革尚未完成，「要繼續努力，不能讓蔡英文白白受傷。」強調支持總統蔡英文連任。

陳明文今天下午在臉書PO文指出，蔡總統過去帶領民進黨從2008年的谷底走出來，讓民進黨在2016年重返執政。這些年來，為了解決國民黨擺爛留下的各種問題，蔡總統就任後，立刻踏上艱辛的改革道路，這些年她也默默承受了許許多多的反彈聲浪，她為的不是自己，為的是台灣人民未來數十年的安居樂業，「但是改革尚未完成，我們要繼續努力，不能讓蔡英文白白受傷。」

陳明文說，同樣參與黨內總統初選的前行政院長賴清德，他是蔡總統提名的行政院長，「他們兩個人在國政上面合作的非常融洽，也搭配得非常好，現在賴清德院長跳出來參加總統初選，大家都是共同為國家打拼的同志，若因為初選來撕破臉，是非常不值的」。

陳明文指出，對民進黨來講，2018年大選大輸之後，2020年的選舉本來就很困難，一個團結的民進黨都不一定能夠勝選了，更何況是一個分裂的民進黨，絕對不可能會贏。他也強調，所以無論大家心裡是支持誰，民進黨都要團結在一起，「努力展現我們的執政成果，再次贏回台灣人民的信任」。

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