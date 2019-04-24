蔡英文暗酸韓國瑜 「正在做手邊工作，心裡就想下份工作」

2019-04-24 17:06

［記者鄭名翔／苗栗報導］蔡英文總統今天下午到苗栗縣竹南鎮、造橋鄉，向基層民眾及在地企業報告3年來的施政成果，除了肯定蘇貞昌內閣團隊的施政效率，也強調自己將持續做好總統職務，追求經濟穩定成長、照顧每個國民，「不會像一些人正在做手邊工作，心裡已在想下份工作」，暗酸韓國瑜意味濃厚。

蔡英文先到竹南鎮安宮參拜，苗栗縣小英之友會會長李守雄、民進黨籍4席苗栗縣議員羅貴星、陳光軒、劉順松、鄭宗國也全員出席，盡數表態全力支持蔡爭取連任；去年獲民進黨禮讓參選苗栗縣長、無黨籍前頭份市長徐定禎更表態，賴清德代表綠營參選將會是一場災難。

被問到國民黨籍高雄市長韓國瑜昨天發表五點聲明的看法時，小英總統說，不方便評論國民黨家務事，自己會堅持做好總統份內工作，並持續推動政務，照顧每個國民，並暗酸韓國瑜「絕不像一些人正在做手邊工作，心裡已在想下份工作了。」

至於外界傳聞民進黨主席卓榮泰可能於近期請辭，由代理黨主席取消黨內初選，總統嚴正駁斥是「惡意謠言」，但也坦言卓主席的確十分辛苦。

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