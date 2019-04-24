國民黨拍板！韓國瑜納入總統初選民調

2019-04-24 16:52

〔記者施曉光／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨日聲明「無法參加現行制度的初選」，國民黨中常會今日討論總統初選遊戲規則後做成決議，無論「主動參選或被動有意願參選總統的人」，未來都將全部納入初選機制。

至於初選是否要改採全民調方式？國民黨發言人歐陽龍指出，還要再聽取各方參選人意見，黨中央再找出一個大家都能接受的方式後，另行擇日公布，如果大家都接受全民調，黨中央也不排除。

據歐陽龍轉述，國民黨主席吳敦義在中常會討論後做出兩點裁示：一、國民黨2020年以勝選為目標，要找回中華民國台灣的驕傲與光榮，面對蔡政府執政無力，加上改革改到人心惶惶、怨聲載道，國民黨有責任推出最好人選，撥亂反正，重返執政，找回中華民國的和平與經濟繁榮。

二、黨中央要把主動參與初選者以及被動有意參選總統的人，全部納入這次初選機制，而且最重要的是，每一個可能人選都有自己的困難點，黨中央要一一克服，讓他們都能納入這次的初選機制。

有關初選期程，歐陽龍指出，過去黨中央曾經說明4月公告、5月領表登記、6月初選、7月黨代表大會通過，但吳敦義今日裁示，基於民進黨要到6月初才會產生人選，距離目前仍有一個多月，國民黨為了慎重找到最具勝選機會的人選，所以在期程不用急，一切待他與副主席曾永權與所有參選人會談，了解大家的意願以及對初選的看法後，才會把初選作業期程送中常會通過實施，所以目前在期程上並不急，甚至可能5月中後才會推出。

據轉述，吳敦義並強調，這次初選黨中央絕不會有因人設事的考慮，外界對於國民黨的批評與期待，他都看到也聽到了，都會列入參考，但不論如何，一定會排除萬難，達到明年勝選、重返執政的最大目標。

此外，據國民黨中常委曾文培指出，為了強調無論主動或被動的參選人，全部都要納入初選機制，吳敦義在會中特別強調，「不要有遺珠之憾」。

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