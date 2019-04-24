韓粉罵她出書是騙錢沾光 黃光芹怒爆：李佳芬已領走150萬版稅

2019-04-24 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹先前在廣播節目專訪高雄市長韓國瑜後，屢遭韓粉網路霸凌，甚至有網友轟她幫韓國瑜出版《跟著月亮走》一書，只是為了「沾光」。對此，黃光芹怒轟，韓國瑜一家人始終沒有幫她辯駁，更爆料出書「真相」，表示「已請律師寄發存證信函給韓國瑜」。

黃光芹表示，自己在1月1日幫時報出版寫了一本書《跟著月亮走》後，每每遭到韓粉詆毀，說她出書是「騙錢、蹭飯、沾光」，要她把錢吐出來，但「韓家人自始至終都没為我辯駁」，在經過思考後決定「是該將真相揭露的時候了」。

黃光芹指出，此書源自於她老東家、老同事的邀約，韓國瑜、李佳芬、李明哲、韓冰各同意受訪2小時左右。除口述內容外，「其他是我採訪其他人及個人新聞的累積。按照法律規定，著作財產權與人格權，均應屬於作者」。

黃光芹：版税讓給韓國瑜 李佳芬已取150萬

黃光芹揭露，此書出版後至今依然暢銷，粗估已賣超過3萬本。而此書才一出版，李佳芬就詢及版權誰屬？當時她二話不說，立刻將版税收入讓給韓國瑜。經詢問出版社，李佳芬已取走第一筆結算150萬元。她認為，比較可議的是，李佳芬後來也剝奪了「時報出版」的海外版權。「近日更在未徵得我同意下，取走了我的原創電子檔。為免未來發生侵權行為，我已請律師寄發存證信函給韓國瑜」。

黃光芹曾在節目中片面善意解讀，版税收入韓國瑜方拿了去，「應是」捐公益，至於是不是，「韓粉問責的該不是我」。黃光芹最後嚴正表示：「我自跑新聞的第一天，從沒拿過一毛不該拿的錢，否則後來韓粉攻擊詆毀，我為何能挺直腰桿？包括我在書序言明，自去年12月25日韓就職那天開始，我就要以媒體人的角色監督他。我跟韓家人沒有私怨，只有公義。相對地，我之前不是沒有釋出過善意。如今若有任何傷害，我必當承受。但若質疑我操守，甚至把我比作周玉蔻第二，我必將不讓」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/