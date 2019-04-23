「團結真有力」 朱立倫向國民黨內喊話：別讓外人看好戲

2019-04-23 18:24

〔記者林良昇／台北報導〕對於2020年總統大選，高雄市長韓國瑜今提出5點聲明，前立法院長王金平更重提「換柱」事件，嗆3年前，黨、政主政者的操作，私心自用，弄丟了政權。前新北市長朱立倫傍晚表示「伸手不打自己人，別讓外人看好戲」，強調他從未對任何參選同志口出惡言，國民黨必須團結。

對於韓國瑜、王金平今日的相關聲明，朱立倫傍晚發出聲明表示，有意爭取國民黨總統初選的人，最重要的是要引領出一個團結的黨。最近，或許因為焦慮，大家已經有點火氣，有些情緒了，但切記，伸手不打自己人，別讓外人看好戲。要知道，一個團結的國民黨，都未必能打贏2020選戰。

朱立倫說，他想借用蔣渭水的話，給黨內所有同志們：「同胞須團結，團結真有力！」相信黨中央會用最大的誠意與努力，解決當前的困境僵局。這當然不容易，也考驗黨內高層的智慧與胸襟，而國民黨的團結，也懸繋在此。

朱立倫強調，高雄市長韓國瑜在去年的選舉過程中，有一句話讓他印象深刻，就是「寧可乾淨的輸，不要骯髒的贏」。國民黨不能再紛亂內耗，國民黨必須團結，為的不只是國民黨的勝利，更為的是守護台灣的民主價值，捍衛中華民國。

朱立倫說，他自去年12月25日率先表達投入總統大選的意願之後，從未對任何參選同志口出惡言，或是以各種選舉語言冷嘲熱諷，因為他深知這不是國民黨支持者希望看到的情況。「我要尊重制度，我要全力以赴，我們要團結整個國民黨。」、「國民黨不能亂，台灣不能輸！這是我最深切的心聲。」

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