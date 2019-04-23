國民黨排除徵召 會讓韓國瑜「無尷尬」納「初選」民調

2019-04-23 17:20

〔記者施曉光／台北報導〕高雄市長韓國瑜今上午聲明「無法參加現行制度的初選」，藍營拱韓人士要求直接徵召；但據了解，黨中央高層已經定調，排除徵召一途，但也不會舉辦「制式的初選」，會讓韓國瑜在「不尷尬」的情況下被納入「『初選』民調」，未來情勢發展應會朝向中常會討論後，授權組發會訂定「第十五任總統選舉特別提名辦法」解套。

據悉，國民黨高層堅持排除「徵召」一途，除了黨內已經有很多人表態參選，基於黨內民主與公平，黨中央很難專斷不辦初選外，「一定要辦初選」還有另一層面的考量，就是要與民進黨對照，因為綠營仍盼協調解決，不希望競選連任的蔡英文總統與挑戰的前行政院長賴清德初選對決，藉此凸顯藍營有黨內初選，比較進步。

黨內人士：會喬到韓國瑜可以接受

不過，國民黨未來所謂的「初選」，已不可能走領表、登記、連署等狹義的制式初選模式。黨內人士證實，「四年前中常會通過的那一套作法，已經不適用了」，「不會是硬梆梆的初選」，「形式會喬到韓國瑜可以接受」，「四年前中常會通過的那套提名作業要點已經不適用了」。

國民黨中央今天上午緊盯電視機，掌握韓國瑜的發言動向，而且轉了好幾家新聞頻道確認後，才字字斟酌擬出回應聲明，肯定韓國瑜對高雄及中華民國未來發展的關心與使命感，強調初選辦法將由中常會充分討論決議後實施，並表達盼望韓國瑜也能參與初選。

黨內人士表示，這份聲明對韓表達友善，全黨可以體諒韓國瑜有高雄市長身分，高雄市議會要到六月初才結束總質詢，現階段先慢慢研議，整個「初選」會延至六月辦理，韓可以不必在議會處境尷尬。

黨內解讀韓國瑜：不反對被動納入民調

黨內解讀，韓國瑜雖拒絕主動參加初選，但「只有台灣能改變，我才能真正改變高雄」、「對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣」等話語，其實是表態願意參選總統，沒有反對被動納入「『初選』民調」，郭台銘也支持把韓納入，至於形式中常會可以討論，最後授權組發會訂定第十五任總統選舉特別提名辦法解套，讓韓國瑜沒有包袱。

據了解，國民黨中央仍以七月二十八日召開全代會通過總統人選為目標，而且已有多位中常委擬提案改變初選遊戲規則，因此黨務系統不會主動提案變更中常會在二月二十七日通過民調、黨員投票各占七三比，排除全民調的決議。

中常委明分頭提案修改初選民調做法

為了解決提名困局，替不便主動參加初選的韓國瑜以及恢復黨籍未滿四個月郭台銘開路，國民黨中常委曾文培將於明日中常會正式提案，要求由黨中央安排三至四家民調公司進行民調，將所有已經表達初選意願的國民黨總統參選人以及韓國瑜共同納入民調，找出國民黨的最強人選，並建議相關程序延後至六月再行辦理。

另一位中常委姚江臨也將提案，要求把過去中常會已經通過排除全民調，採行民調、黨員投票各佔七成與三成的遊戲規則，改為採行全民調方式。

曾文培主張，未來第一輪民調結果如果領先者與其他人差距超過五％，就予以直接提名，如果領先差距在五％以內，就再做第二輪民調，由民調最高者出線。

至於另一位中常委呂學樟提案修正黨員參加公職人員提名辦法，要幫郭台銘量身增訂對黨有特殊貢獻者，不受入黨或回復黨籍須滿四個月才能登記的限制，據了解，黨中央並不考慮，認為問題會很大，一旦通過，目前已在進行中的立委初選怎麼辦？

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