朱立倫：韓國瑜是國民黨重要資產 給他一些時間考慮

2019-04-21 11:22

〔記者王秀亭／台東報導〕表態參加國民黨總統初選的前新北市長朱立倫花東行腳傾聽之旅第二天抵達台東池上鄉，了解池上米的發展歷程，面對郭台銘宣布角逐黨內初選，增添韓國瑜是否參選的變數，朱立倫強調，韓國瑜是國民黨非常重要的資產，應要珍惜，也給韓市長一些時間考慮。

前新北市長朱立倫今天上午走訪有超過一甲子歷史的舊穀倉改建的池上穀倉藝術館，欣賞知名畫家蔣勳展出的畫作，隨後在池上鄉長張堯城、池上建興碾米廠董事長梁正賢帶領下，在多力米故事館中，了解池上米的發展歷程及成功的關鍵，同時品嘗冠軍米美味。

由於朱立倫昨天在花蓮與前行政院長張善政碰面時，表達合作想法，張善政則說朱要先通過黨內初選，朱立倫進一步說明，不只是張善政，未來所有藍軍好友都要合作，合作方式是國民黨或藍軍大團結，尤其黨內初選後，會整合在一起，不會只靠一位英雄，必須靠整個團隊。

另對國民黨擬推特別提名辦法，讓郭台銘、韓國瑜納入黨內初選，朱立倫說，自己初選絕對全力以赴，也相信初選會公平，雖然現在初選辦法還沒出來，盼盡快有個結果。

至於韓國瑜，朱立倫強調，韓市長是國民黨非常重要資產，我們要珍惜他，前段時間國民黨內部很多聲音希望徵召韓市長，這幾天又出現一些轉變，對韓市長及其支持者是很不公平的，應給韓國瑜一些時間考慮。

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