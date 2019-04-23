選不選總統 韓國瑜：此時此刻無法參加現行制度初選

2019-04-23 11:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕是否參選2020，高雄市長韓國瑜今上午終於發出字字推敲的5點「聲明」，他表示此時此刻，無法參加現行制度的初選。

韓國瑜5點「聲明」包括，首先，對一路走來，鼓勵、支持、愛護韓國瑜的海內外朋友，深深表示感謝！在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好，只有台灣能改變，我才能真正改變高雄，對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選。

長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。

韓國瑜說，他生在台灣、長在台灣，死在台灣，未來也會埋在台灣，他熱愛中華民國，對中華民國的發展及守護，願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。願天佑台灣人民、天佑中華民國。

韓國瑜昨天曾指出，聲明有四個面向，第一是感謝大家、海內外的關切，第二是對國民黨黨內初選的態度，第三是對中華民國未來的擔憂掛心，第四是對高雄未來發展。

他昨晚表示，原本預定今天要發表聲明，但內部討論時還有一點問題，所以最慢在本週五會發出；但今天凌晨零時27分，高市新聞局長王淺秋透過LINE群組通知，韓國瑜將於今天上午市政會議後，上午11點發表這份聲明，引起各界關切。

此外，韓國瑜牽手李佳芬昨晚陪同出席瓊瑤宴時，被媒體追問對韓國瑜是否參選的看法，她感慨表示不是三言兩語可講，卻又語出驚人指出「背後被開槍感覺很不舒服」？記者追問此話含意，但李佳芬欲言又止感慨「說不出來」、不願多答，引發外界許多想像。

韓國瑜先前雖數度表態目前不考慮2020，但疑因拱韓聲浪強、各項民調數據也呈領先局面，使得韓國瑜面臨抉擇困境，遂決定透過聲明，詮釋想法與立場。

在韓國瑜發表聲明前，十多位韓粉也到高雄市政府相挺，有韓粉強調非韓不投，也有韓粉認為應尊重韓國瑜。

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