呼應韓國瑜 王金平：黨內有人私心自用弄丟政權

呼應韓國瑜 前立法院長王金平（圖）：黨內有人私心自用弄丟政權。（記者劉信德攝）

2019-04-23 13:21

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜今天針對2020總統大選發布5點聲明，強調自己此時無法參加現行制度初選，但他願為中華民國負起責任，也批評政治權貴熱衷密室協商；對此，已表態參選的前立法院長王金平受訪表示，可以體會韓國瑜的委屈，3年前也是黨內菁英私心自用導致喪失政權，希望現在不要故技重施，但他也強調，黨應該為國家推舉真正有利國家發展、生存的人，其次才是勝選，受訪後他也發布4點聲明。

王金平聲明如下：一、韓市長的看法，我完全能理解、體會；二、韓市長的委屈，我們心意相通，我完全感同身受；三、三年前，黨、政主政者的操作，私心自用，弄丟了政權，今天仍不記教訓，韓市長勇敢說出這一點，我完全支持；四、金平，生在台灣，也必終老在台灣，一切身家財產都在台灣，當然不計毀譽，為台灣堅持到底、奮鬥到底。

王金平受訪時說，他可以體會韓國瑜的心情，也感覺到韓受到相當的委屈，3年前也是有人，我們黨內菁英師心自用，導致喪失政權，現在希望不要被大家認為故技重施，希望大家精誠團結，為黨、為國家努力。

被問及韓國瑜批評政治權貴密室協商是否暗指黨內安排鴻海郭台銘參選？王金平回應，不能指一定針對哪件事，就是黨有這個現象，3年前的狀況再重演，對黨不一定有利，大家應該想想怎樣的條件才是最佳國家領導人，把國家利益置於黨之上，其次才是考量黨的勝選人選。

記者追問，3年前黨內有人私心，現在呢？王金平反問，你們沒這感覺嗎？所有的事情，也讓大家深深體會到韓國於受委屈的心情。

面對記者詢問，韓國瑜若不參加，初選制度還能進行嗎？王金平表示，黨內初選制度還沒出來，出來後一體遵行。

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