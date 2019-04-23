韓國瑜5點聲明後是否參選 粉專「老天鵝娛樂」票選多數認「會選」

2019-04-23 15:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕是否參選2020？高雄市長韓國瑜今天終於發出5點「聲明」，意指此時此刻，無法參加現行制度的初選，粉專「老天鵝娛樂」今也展開票選活動，票選題目：「這場戲真的拖的夠久，你們覺得韓國瑜會選還是不選呢？」韓發表5點聲明後，吸引逾1萬9千多名網投票，目前以61％比39％，網友多數認為韓市長會選總統。

網友紛留言「爛戲拖棚！」「身為一個市長，真的不參選就拿出他的氣魄來，拖那麼久，只是為了繼續博版面而已」、「高雄4個月什麼政績都沒，這種人要當選中華民國總統的話 ? 台灣能完成甚麼政策」、「快點辭職參選，您可是民族救星」、「要選就選，搞得像是自己不願當皇帝，是萬民跪求似的」、「他本人應該是超想選啦」。

也有網友說：「要選是他的自由，先把高雄市長辭掉」、「出來選啦，不能只有高雄人受苦啦」、「他想的要死！不過只接受徵召的氣氛」、「他只想徵召」、「高雄問題都還沒解決好 ，一堆人在拱他做總統，那我當初投他做什麼 」、「相信你能改變高雄才支持你，結果做沒一年要去選總統？當高雄人是笨蛋嗎？」也有人投不會選總統「我認為韓不會選，會支持中華民國的國民黨推出人選！令狐沖沒有大位野心」。

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