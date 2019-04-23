韓國瑜聲明拒初選 正妹韓粉深感遭背叛怒罵髒話

2019-04-23 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（23日）針對2020大選發表聲明，直言自己「沒有辦法參加現行制度的初選」，外界揣測言下之意似乎是要國民黨徵召他，對此在去年縣市長選舉時特地從泰國搭機回台力挺的正妹韓粉，深深感到遭受背叛，在PTT政黑板發文以一連串髒話痛斥韓國瑜。

該名正妹韓粉去年投票前，遠道從曼谷飛回高雄小港老家就是為了要支持韓國瑜，還在PTT曬出機票和個人照片，被不少鄉民稱讚真的正。選舉過後正妹也沒閒著，時常出沒在政黑板整理韓國瑜的政策並釐清流言。

然而，韓國瑜今天發出5點聲明後，正妹韓粉立即在政黑板怒斥「X你XXXX，我剛還在幫你打目前進行到一半的政見進度，X的看完直播全部刪掉，X您X什麼叫我沒辦法參加現行制度的初選？X你X的X所以等人家徵召你把那些參加初選的當什麼？」

正妹韓粉怒氣爆棚地說，韓國瑜才當了高雄市長幾個月，「你他X的憑什麼選總統，X的你把我們這些幫你講話的韓粉當什麼，眼裡只看到拱你的 沒看到希望你好好做高雄市長的。」

不少鄉民看到正妹韓粉如此崩潰，紛紛留言「覺醒給推」、「拍拍，造神之路已經結束」，還有韓粉表示，他也跟正妹一樣，現在變成韓黑了。

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