超噁！怪阿北站女大生背後聞髮香 高雄警方循線找到人送辦

中年男子貼身湊鼻聞女大生髮香。（取自網路社群「Threads」）

2025/04/10 14:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕網路社群昨天出現一則離譜影片，一名中年男子在高雄市大寮區進學路上，在一名停等紅綠燈女大生背後貼身聞髮香，女大生發現後轉頭一臉驚嚇，快速騎車離去，警方找到該名郭姓男子，發現他數年前即有性騷擾紀錄，警方訊後今（10）日依性騷擾罪嫌送辦。

根據網友張貼的影片，事發時多部汽機車正在進學路上停等紅燈，中年男子穿過車陣後，逕自走到騎單車女大生身後，貼身湊鼻聞髮香，男子看女大生沒發現，準備重施故技時，女大生發現有異轉頭查看，一臉驚嚇，隨即騎車離去。

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過程被後方車輛行車紀錄器拍下，原PO說，「超級噁心，對不起，我一開始以為你們認識，結果最後看到女生的反應我火都上來了，現在一直在後悔沒下車罵人」。不過他將影片上傳，有網友肯定他「很有勇氣了」，被害女大生也現身留言，「謝謝你們有拍到」。

該段影片目前已吸引2萬多人觀看，網友氣憤說，「這行為真的好噁心」、你的影片很重要，幫助了他人」、「願妹妹沒有太大陰影」。

林園分局根據影片聯繫上被害女大生，昨天夜間將50餘歲郭姓男子約談到案。據了解，郭男有身心殘障手冊，也有相關就醫紀錄，原本由雙親照料，但因年邁力有未逮，數年前即有性騷擾紀錄，警方已告知家人協助就醫。

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