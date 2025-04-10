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    徐巧芯嗆國安局長「查我是不是共諜」曹興誠喊話：敢不敢宣示這5點？

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    2025/04/10 13:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯昨（9）日在立法院外交國防委員會質詢時，當場要求國安局7天內調查她是否為共諜或中共地下黨員，並與國安局長蔡明彥針鋒相對。對此，前聯電董事長曹興誠今（10）日在臉書發文點名徐巧芯、傅崐萁等藍白立委，強調若想證明自己不是中共代理人，有更直接的方式，就是公開對台灣忠誠宣誓。

    曹興誠稍早在貼文中向徐巧芯和傅崐萁等藍白立委喊話，表示想證明自己不是中共地下黨員，有很簡單的方法，就是主動公開聲明以下幾點：「1.台灣是台灣人的台灣，絕非中華人民共和國的領土。2.中共的武統圖謀，是對台灣的侵略，藍白立委將誓死抵抗。3.堅定支持賴總統的主張：『台灣和中共國互不隸屬』。4.支持賴總統宣示：『中國是台灣境外敵對勢力』。5.全力充實台灣國防預算，以備戰來止戰，維護台海和平」。

    曹興誠表示，如果徐巧芯等人敢公開做以上宣示，他同意停止指控他們是中共地下黨員；但如果他們不敢，他們就是叛國賣台投共的台奸，人人得而罷之，「讓我們靜觀傅崐萁和徐巧芯、王鴻薇、羅智強等人的選擇，看他們享受立委的高薪和特權之餘，對台灣人的主權有沒有最起碼的尊重及愛護。」

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