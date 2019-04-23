桃市衛生局官網草率PO文 市議員砲轟

2019-04-23 15:23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府衛生局今天至市議會進行工作報告，市議員謝美英質詢提出，衛生局官網設立「健康促進整合系統便民服務專區」，不料打開首頁最新公告，整個頁面卻只有「場次取消公告」，沒有其他訊息，誇張的還有，一一點進公告後，發現場次取消原因竟是「key錯」，抨擊政府大動作打假消息，政府局處官網卻自己散播草率的消息，要求衛生局嚴加堅守政府可信度。

桃園市衛生局長王文彥對此回應，會先了解原因，如有錯誤會儘速修正，未來也會加強官網管理，讓民眾能獲得正確訊息。

謝美英說，網路時代假消息遍布，官網PO文應該要慎重、謹慎，政府的帶頭示範很重要，草率的PO文內容，會讓官網缺乏公信力，尤其再點閱其他場次取消原因，發現有重複報備、沒有疫苗、活動時間沒顯示等，理由千奇百怪，痛斥便民專區點不到什麼便民的資訊，要求衛生局「不是有做就好，既然要做就做好」，政府既然重視網路訊息，從最基本的工作就應該有基本的要求。

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