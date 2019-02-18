王仙蓮回歸國民黨團 桃市議會藍營過半

2019-02-18 13:20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕去年九合一選舉，原由國民黨提名當選的平地原住民市議員王仙蓮，一度參與無黨團結聯盟，今天王仙蓮決定返回國民黨團，也讓桃園市議會總數63席的市議員中，國民黨取得過半的32席。

國民黨團書記長梁為超表示，歡迎王仙蓮回到國民黨團的懷抱，使黨團力量更加茁壯，也讓黨團有了實質過半的基礎，黨團將以認真負責的態度，加強市政的監督及預算的把關，回應選民對於國民黨團的厚望，面對民進黨鄭文燦領導的桃園市政府，這一屆的國民黨團一定會拿出亮麗的成績單，請大家拭目以待。

國民黨市議員王仙蓮，去年獲黨提名後，當選平地原住民選區市議員，因故一度參與無黨團結聯盟，引發外界議論，王仙蓮經考量決定以黨為重，回到國民黨團，參與黨團運作。

梁為超指出，王仙蓮回到國民黨團，也要感謝議長邱奕勝的折衝及協助，相信團結及有凝聚力的桃園市議會國民黨團，除了作好選民服務及市政監督，明年的總統、立委大選也會發揮一定的力量。

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