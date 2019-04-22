為韓、郭解套 國民黨本週中常會討論方向

2019-04-22 17:09

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘宣布參與國民黨總統初選，但參與黨內初選的黨權問題有疑義，國民黨擬提特別辦法因應，將徵召高雄市長韓國瑜參加初選與郭台銘黨權問題一併解決，一同納入總統初選，最快本週三中常會就會討論，最快在5月8日通過。

郭台銘宣布參與國民黨總統初選，國民黨主席吳敦義頒給郭台銘榮譽狀，稱其為「同志」、「黨員」驗明正身，國民黨認定郭台銘有國民黨籍無庸置疑，但郭在國民黨2000年辦理黨員重新登記時未登記，是否有參與黨內初選的黨權？黨內認為有疑慮。

依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第6條規定，「入黨或回復黨籍滿4個月，黨籍完備，依規定繳納黨費，具有黨權者，得申請提名登記。」而郭台銘在4月17日獲頒榮譽狀，回復黨籍若以該天算起，恐怕要到8月中才有參與黨內初選的黨權，趕不上明年大選。

中常委呂學樟表示，他已連署完成修正提名辦法第6條，將在本週三中常會提案，不過，呂也指出，若修改提名辦法會包括立委、縣市長、鄉鎮市長，範圍比較廣，黨內有聲音就是可針對2020總統大選另提特別辦法，將有特殊貢獻者不受4個月限制加到特別辦法中，限縮在2020總統大選，牽涉範圍較小。

對於韓、郭加入國民黨總統初選，中常委姚江臨指出，一定要提出特別辦法，否則解決不了，韓、郭2人的參選問題都要用特別辦法解套，用同一個特別辦法解決也比較單純﹔畢竟國民黨百年來也才碰到第一次而已，影響不會很大，本週三中常會就可能討論。

中常委曾文培指出，他將在本週三中常會上提案建議尋求常會共識，由黨中央主動將韓國瑜納入民調中，另民調應採全民調，若民調最高者與其他參選人的誤差範圍在5%以上，黨就提名這位民調最高者，但若有幾人誤差範圍在5%以內，就這幾人重新再做一次民調，提名最後勝出者。

曾文培說，他也會提案建議6月再開始進行初選作業，因為民進黨總統人選可能會拖到5月底，台北市長柯文哲也可能參選，只是遲未表態，國民黨不用急。

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