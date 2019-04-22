郭董超強？北京學者吐槽：他缺乏柯、韓「接地氣」形象

2019-04-22 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台表達將參加國民黨總統初選，引發熱議，雖然有人支持，但北京學者卻持保留態度，認為他在形象上缺少柯文哲及韓國瑜兩人「接地氣」的形象，急需重塑形象，且不管誰當選台灣總統，都會受到藍綠、民意機構及社運團體的制約。

《多維新聞》報導，郭台銘表態參選台灣總統，已有單位發布民調，指幾乎是一面倒的贏面，趕過數個可能對手，包括蔡英文、賴清德、柯文哲及韓國瑜等，等於是躺著選，但是，北京聯合大學教授朱松嶺完全不認同這個觀點。

朱松嶺認為，郭台銘從小受媽祖廟庇護，以致受「媽祖託夢」而出來選總統，讓一切順理成章，說法及動作並不意外；且選舉中能夠隨時改變結果的因素很多，現在講郭台銘PK蔡英文沒有懸念的勝選，還為時過早，且最後能否真的能形成郭台銘PK蔡英文的局面，也是未知數。

朱松嶺分析，郭台銘的優勢是，能打經濟民生牌、與美中領導人關係好，也有廣闊的國際視野及管理經驗，同時，作為政治素人，符合台灣選民喜新厭舊的口味。但劣勢卻是，易被抹黑、抹紅，缺乏「柯文哲形象」、「韓國瑜形象」中接地氣的因素。

朱松嶺認為，郭董若是要參選，急需在競選中形塑清新、明快、既接清氣又接地氣「郭台銘形象」，尤其是在當前存在「韓流」的情況下，這一點尤其重要。

朱松嶺認為，但不管是誰當台灣的領導人，都會受到台灣既有政體結構的制約，包括藍綠政黨、台灣民意部門和社會運動等，所以不管誰坐到這個位置上去，很多問題都是很難處理，也不可能全方位的改變對外關係。

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