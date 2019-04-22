總統議題燒太久 網友：選韓國瑜，是看他總統議題扭扭捏捏嗎？

2019-04-22 08:37

（記者王榮祥／高雄報導〕鄉民jacklyl在ptt發文，抨擊延燒許久的高雄市長韓國瑜、是否參選總統議題？他直言選韓國瑜、是來看他總統議題扭扭捏捏嗎？要不要選就一句話，一次說清楚不行嗎？

jacklyl指出，老實說選柯文哲，很多人對他也都有烙跑去選總統的預期了，不要講柯粉，光是藍綠質詢或政論就一天到晚在說柯一定會選2020，大家都知道第二任北市長，可能會變成柯文哲墊檔的一步路。

但韓國瑜不一樣，在1124開票以前投下那張票的，敢說99%的人都不覺得他要選總統，大概所有支持他的都是「翻轉高雄」這句話，但開完票後不一樣了，怎麼會贏成這樣？？？

於是挺韓的開始拱韓選總統，大家開始吵來吵去什麼表態不表態，韓國瑜什麼時機點選比較好，現在還是四年後八年後會不會太老....等，沒想到連韓總自己也開始扭扭捏捏，居然開始話不講死。

以韓市長團隊的放話轉彎、寶可夢變撒花，要求他最高標準講清楚也不過份吧？不然誰知道之後「目前」「沒意願」，會不會又大轉彎變成被強制徵召就ok，他是真的被權力沖昏頭了嗎？

jacklyl認為，韓國瑜跟柯文哲狀況不同，投韓的99%是要你當高雄市長翻轉高雄，從來沒有要你當總統的意思耶，總統議題鬧好幾個月了，韓國瑜就一句「不論被徵召、或徵召初選、或強迫參加，都不會選2020總統，2020總統如果是我，我當場從12樓跳下去」，這樣說得清清楚楚不行嗎？

jacklyl提醒，不要忘了民進黨跟人民太遠，韓市長難道你也要跟人民太遠嗎？選你不是來看你總統議題扭扭捏捏的耶！

網友留言，「不會選啦、賭100份雞排」、「選來當市長一直被問選總統…」、「他不說死，是擔心國民黨若真找不到一個能選贏總統的，他再出來承擔」、「就噁心政客一枚」，

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