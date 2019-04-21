臉書上貼出5顆藥丸 杜紫宸：吹皺一池春水干卿底事？

2019-04-21 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕中華大學講座教授杜紫宸頻頻在臉書對高雄市長韓國瑜開砲，引發韓粉不滿放話痛罵，他聲稱晚上要服用3顆安眠藥、2顆抗憂鬱藥物方能入睡，他昨晚貼出藥物照片，並說：「吹皺一池春水，干卿底事？」

杜紫宸說，眼見郭台銘投入國民黨總統初選，前幾天在《ETtoday》「雲端最前線」節目中談到，「韓國瑜絕對是泛藍的政治明星，韓粉無須氣餒，請繼續支持國民黨和韓國瑜」，他呼籲真正的韓粉要睜大眼睛，看清楚是哪些人「氣急敗壞、完全不能等、口出惡言」，就知道是誰在利用韓流謀取立委席位、陷韓市長於不義，「正如甄嬛傳最後一集，寧嬪對熹貴妃所言：娘娘的福氣在後頭」。

他還說，「想集氣為韓國瑜解套：如果韓在一週內明確表態，不參加國民黨初選、也不接受任何型式徵召，決定專心做好做滿高雄市長任期，我送大家1000份雞排」。

杜紫宸昨（21）日晚間睡前，在臉書上貼出自己服用的3顆安眠藥、2顆抗憂鬱藥物照片，並寫道：「又是一個吞藥的夜晚。其實...吹皺一池春水，干卿底事？」，語帶委屈引發民代、名嘴關心，台北市議員高嘉瑜要他「放寬心，保重身體」，名嘴苦苓則指出，「你吃的顆數剛好跟我一樣多耶！」

杜紫宸臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/