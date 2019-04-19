學者遭霸凌後「I quit」 網友：偏激韓粉近似紅衛兵

2019-04-19 08:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕中華大學講座教授杜紫宸常對於高雄市長韓國瑜施政提出批評與建議，惹來不少「韓粉」不滿，他18日在臉書發文指出許多韓粉很偏激，傷心表示「我不玩了，I quit」；網友直言，部分韓粉近似紅衛兵。

杜紫宸日前在節目中爆料，指高雄市長韓國瑜訪美前曾寫信給吳敦義，告知不願參加初選，此說遭韓國瑜否認後，杜紫宸昨在臉書發表聲明道歉，不過他仍說「消息並非杜撰，確實有來源」。

18日晚，杜紫宸突更換臉書大頭貼為風景照，並發文表示「現在網路上黑我的人太多了，有說我向韓求官不得狹怨報復，有說我拿郭的錢打韓... 許多韓粉很偏激，到處説，這些話説多了，其他的人都以為杜紫宸是個小人」，稍晚更連發兩篇文表示「I quite」、「傷心」。

臉書粉專「打馬悍將「表示，現在韓粉開始反噬國民黨了，這幾天看到藍營人士叫苦連天

，應該能體會當初被韓粉霸凌的人的心情了吧？

網友留言，「韓粉的行為近似紅衛兵」、「偏激韓粉的舉動，是標準文革遺毒」、「國民黨自己養的蠱」、「韓粉=偏激」、「天作孽猶可違，自作孽不可活」、「玩火自焚代表～」、「黨內互打不用錢」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/