商人賣國的下場...呂秋遠講古：秦始皇如何弄死呂不韋

2019-04-21 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕表態參選總統的郭台銘說出「民主不能當飯吃」，律師呂秋遠近日在臉書意有所指地寫了篇「商人賣國」、「奇貨可居」典故，指稱戰國時代呂不韋靠著銀彈攻勢替秦始皇父輩打下秦國，最後卻被秦始皇逼到自殺。

呂秋遠指出，戰國末期，秦國1名流落邯鄲街頭的王孫貴族，是秦昭襄王的孫子，也就是太子安國君的兒子，因非嫡長子且同父異母的兄弟眾多，母親又不得寵，因此這名叫做「異人」的王孫被送去秦國的盟友趙國手上充當人質，當時正值秦、趙兩國衝突，異人也就淪落在外。

呂秋遠表示，運氣看似不好的異人，卻在此時遇到呂不韋，那時候呂「已經是財經鉅子，如果當時有股票，一秒鐘應該也是幾百萬上下」，但呂慾望無窮，曾對父親說：「種田這種事，大概賺十倍；經商這種事，可以賺百倍：但從政這種事，賺的是N倍。」

呂秋遠寫道，當時商人地位很賤，無法直接從政，「因此在媽祖，呃，不是，是自己的感召下，他決定要當一個王的製造者，選定的目標就是異人」，呂不韋認為異人「奇貨可居」，因此達成共識，若未來異人坐上寶座，國家就分一半給呂不韋。

灑幣包裝形象 提升「異人」政治影響力

呂秋遠解釋，呂不韋當時明白在位的昭襄王年紀衰老，時日不多，將繼位的安國君最寵愛華陽夫人，但華陽夫人膝下無子，只要讓華陽夫人收養異人，異人就可順理成章地登上國君大位，因此呂一方面用錢影響政治，一方面又把經濟成長歸功於異人，最終成功讓華陽夫人收養異人，還賜名「子楚」。

呂秋遠提到，在華陽夫人極力勸說下，安國君將子楚立為嫡長子，秦、趙開戰時，呂不韋又用錢賄賂趙國官員，讓子楚帶著兒子嬴政逃到秦國陣營，最後昭襄王、安國君相繼過世，子楚當上國君後，依約拜呂不韋秦國丞相，領地十萬邑。

子楚逝世 嬴政逼死呂不韋

呂秋遠寫道，嬴政當上秦國國君後，尊稱呂不韋是「尚父」，把呂視為親生父親，但生下嬴政的趙姬是呂的老相好，過去子楚喜歡上懷孕中的趙姬，呂順水推舟讓子楚把趙姬帶回家，不料，子楚死後，趙姬與呂不韋舊情復燃，呂為了善後將名為嫪毐的男子介紹給趙姬當新歡，還生下2個孩子。

呂秋遠表示，嫪毐自稱是嬴政的「假父」，讓嬴政大為光火，出兵討伐，嫪毐也調動部隊作戰，最後戰敗被誅，介紹嫪毐給趙姬的呂不韋也為此被罷官流放；當嬴政出兵滅六國前，還先寫信痛斥呂不韋，讓呂不韋心生畏懼，喝毒酒自盡。

呂秋遠臉書全文

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/