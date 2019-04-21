宜蘭綠委初選明辦全民調 「三腳督」齊喊：選後要團結

2019-04-21 15:02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣立委初選全民調作業，預計22日至26日進行，立委陳歐珀尋求連任，前宜蘭縣副縣長黃適超、民進黨縣黨部主委黃建財來勢洶洶，3人形成「三腳督」，初選競爭激烈；不過，面對各自選情，3人齊聲高喊選後「團結」，民進黨不能再分裂。

陳歐珀、黃適超、黃建財3人參加黨內初選，因協調不成黨舉辦全民調作業，預計22日至26日晚間6點半至10點半，舉辦電話民調作業。

宜蘭各路口街頭3人看板林立，主打政績、政見；黃適超、陳歐珀兩人選前1週還展開激烈攻防，黃公開質疑陳歐珀「選縣長就不選立委」，批陳吃碗內看碗外，陳歐珀則防守回應，稱他是要承擔，為宜蘭鄉親守住唯一立委席次。

黃適超說，他從政20年來，每一場選戰是攻無不克，有多屆縣議員資歷，也曾擔任過副縣長，從政經歷完整對於自己初選有信心，他也未曾在初選過程罵過對手，只希望參選人應接受考驗。

陳歐珀則說，他願意再跳出來選立委，是抱著「承擔」的心，他當立委兩屆，務實的為宜蘭爭取建設，對於立委工作駕輕就熟。至於對手質疑的誠信，陳歐珀說，民眾自有一把尺，既然出來承擔，就不怕檢驗，他把一切交給民意。

黃建財則說，他沒有派系包袱，他出線反而能團結其他派系候選人。至於選後結果，3人受訪時也齊聲高喊「團結」，應一致支持出線候選人。

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