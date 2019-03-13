黨部主委黃建財拚宜蘭立委初選 挑戰黃適超、陳歐珀

2019-03-13 12:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財今於縣黨部，宣布因有不少基層黨員勸進，他要承擔責任，參選2020黨內宜蘭地區的立委初選，他表示，基於黨務中立的立場，將開始向縣黨部請假，到黨內初選結束，以「再造宜蘭，承擔責任」為口號，為下屆立委打拚。

54歲的黃建財，本身是個醫師，26年前加入民進黨，去年順利當選民進黨宜蘭縣黨部主委；他指出，去年年底5合1敗選以來，民進黨基層氣氛低迷，各鄉鎮黨務座談，也感受到基層的憂慮，很多基層黨員勸進，他2020年應該承擔責任，身為長期的忠貞黨員，有義務與責任來承擔重擔，絕對要堅守住宜蘭的價值。

黃建財說，跟基層黨員對談，感受到大家對團結的殷盼，他長期在基層耕耘，絕對可以「再造宜蘭，承擔責任」，團結基層，共同為2020打拚；談到初選將面臨同黨已宣布參選的黃適超，以及現任立委陳歐珀的挑戰，黃建財則說，相信對手會願意以公平公開的機制，爭取黨內提名，他強調，民進黨一定要團結，大家唯有團結，才有辦法勝選。

被問及下屆立委的登記與初選時程，黃建財指出，依照中央黨部的選舉流程，各地立委初選登記，是在25日到29日，接著各地就會進入協商與協調階段，如協調不成，4月22日到5月17日，各縣市就會開始進行全民調。

另外，針對下屆宜蘭立委初選，宜蘭市長江聰淵表示，他已傳訊給民進黨主席卓榮泰，表達宜蘭剛逢縣長、議長的敗選，整體氣勢氛圍遠遜於對手之際，整合作業宜提早進行，避免黨內互相攻訐，消耗彼此戰力，方能爭取2020總統、立委之最大勝選機會，黨主席也已派員，到宜蘭了解選舉情況，希望能盡早啟動協商。

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