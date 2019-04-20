視訊連線新黨論壇 李毅恫嚇：北京10年內統一台灣

2019-04-20 20:35

〔記者謝武雄／桃園報導〕新黨今天在桃園市婦女館舉辦「北京要統，台灣怎辦」論壇，雖然黨內菁英盡出，但支持者並不捧場，根據警方估計現場不到200人，會中也與遭遣返的中國學者李毅視訊連線；李毅恫嚇台灣人說，不出10年北京會統一台灣，採取「以武逼統、以戰逼和」方式要求台灣領導人簽協議，這就叫北京模式。

論壇是由新黨前秘書長楊世光主持，新黨台北市議員侯漢廷、青年軍林明正、蘇恆、新黨發言人王炳忠及副主席李勝峰輪番演講。李勝峰代表新黨回應，李毅觀點不代表新黨立場，因為包括新黨在內的統派都無法接受「以武逼和」；他說，多數人對統一有疑懼，但也知道台獨不可能，所以新黨要努力「談統、論統」，讓人民逐漸認識談判統一的必要性，和大陸協商和平協議，以追求統一為前提，但不求立即統一，而是在統一前的緩衝時間增加互信，讓統一水到渠成。

王炳忠接受媒體訪問時也說，李毅觀點不代表新黨，甚至不代表主張以和平統一為先的大陸官方，但卻是大陸網友心聲，因此，新黨要努力參加明年立委選舉，也不排除推出總統候選人，如果台灣的統派能夠當選，才能讓這些偏向「武統」的聲音不至蔓延。

王炳忠說，按照中國總書記習近平的表達，習想要在任內完成統一的使命感非常強烈，不管是李毅評估10年內必將統一，還是能夠再拖更久，年輕世代都必然要面對，絕不能再和那些政客一樣掩耳盜鈴，「鬼混」下去了！

楊世光說，台灣應務實和大陸談統一，並達成台灣「財產、人權、治權」三權獨立，這是最好的結果。侯漢廷說，民進黨不承認九二共識，搞「務實台獨」，才造成兩岸緊張。林明正則引用敘利亞遭遇，強調美國不可靠，還是要靠兩岸中國人自己和平談統一。

蘇恆則說，根本看不到國民黨做了什麼推動中華民族統一的事，反而放任中華民國被民進黨利用來搞獨拒統，令人不齒。

蘇恆說，依照東帝汶獨立經驗，70萬人死了20萬人，按照這樣比例，台灣要獨立，可能要死掉800萬人，但台灣人有7成不願上戰場，既然不願武統，就應該要好好談和平統一。

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