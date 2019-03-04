神邏輯？ 郁慕明：不承認自己是中國人那就是異類

2019-03-04 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕新黨主席郁慕明2日在新黨春酒大會致詞時表示，感謝許多不同黨派陣營的人士出席，雖然大家不同黨派而有不同主張，但大家都能互相尊重，也不能忘記自己是中國人，「不承認自己是中國人，那就是異類，我們絕對不能接受！」

郁慕明在臉書表示，新黨在本月2日舉行春酒大會，包括中國統一促進黨總裁張安樂、中國統一聯盟主席戚嘉林、前立法院長王金平、國民黨前主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、國民黨立委費鴻泰等人都出席參加。

郁慕明說，他特別在開場致詞時告訴大家，今天大家共聚一堂，並非大家都是新黨的，但都有一個共同的目標，那就是2020大選把民進黨拉下來！這不是意識型態，因為不同黨派自有不同主張，大家都能互相尊重，但總不能背祖忘宗，否認自己的文化血脈，忘記自己是中國人。

「不承認自己是中國人，那就是異類，我們絕對不能接受！」郁慕明說，大家在台灣這塊土地上成長，因為有前人的奉獻才有今天，若執政者把台灣帶向戰爭毀滅，就是歷史的罪人！

郁慕明的臉書文章被轉貼到PTT遭網友噓爆，紛紛留言「那你們怎麼還不滾回中國？」、「把文化、種族、國家的概念搞在一起，就是法西斯分子在做的事」、「不同當然就是異啊 供三小」、「整天只會在那邊中國 中國 怎麼不敢講是哪一個中國」、「可惡至極」、「我不是中國人 我不想當垃圾」。

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