新黨邀李毅「跨海視訊」演講 小英霸氣回嗆

2019-04-20 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕新黨今天舉辦討論兩岸統一的論壇，還邀請了日前才被驅逐出境的中國武統學者李毅透過「跨海視訊」的方式參加。對此，總統蔡英文開嗆，表示武統台灣的立場，絕不會被台灣人所接受！

綜合媒體報導，新黨今天下午在桃園市婦女館舉辦「北京要統，台灣怎辦」論壇，還邀了李毅以視訊方式連線現場。李毅分析，指出中共將在10年內武統台灣，更斷言到時候台灣的領導者絕對會簽下統一協定！

對此，蔡英文今天受訪時霸氣強調，任何有關武統台灣的言論或立場，都不被台灣人民所接受，「我們不歡迎這樣的言論在台灣散播」，直言這些言論可能會危害到台灣的國安和社會安定。同時，蔡英文也向新黨呼籲「任何涉及這種事情的，要知道對台灣共同的責任」。

陸委會副主委兼發言人邱垂正日前對新黨邀請李毅視訊參加會談的消息強調，中華民國是秉持自由、民主、法治的國家，憲法絕對保障國人享有言論自由，即使是主張統一的立場，政府也會表示尊重，「但言論自由也不是漫無邊際不能限制！」邱垂正引大法官釋憲指出，「若政黨存在之目的危害中華民國之生存或自由民主之憲政秩序者違憲，憲法法庭可作出要求解散的判決。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/