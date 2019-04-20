武統學者瞎扯與民進黨會談 林琮盛：已超乎人類常識

2019-04-20 20:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕武統學者李毅在今天（20日）下午和新黨的直播中，出示郵件聯繫過程指稱他與民進黨「會談」，關係密切。對此，時任民進黨中國部副主任的林琮盛說，私人對話交流被公布，只是讓外界知道李毅的人品。而從這些郵件的內容可以顯示，即便是私人觀點交流，他仍然堅持民進黨在兩岸議題上的立場，絕對不向北京妥協，「沒有人會在初次見面，又尚未建立起信任的情況下，請對方『代傳話』，這已超乎人類常識。」

知情人士無奈地說，這些內容、立場在民進黨的新聞稿和公開資訊都可以看到，但李毅卻視為絕世珍寶，令人啼笑皆非。

林琮盛指出，2017年5月，他經由一位時任「旺中媒體」記者的引薦，李毅主動到黨部拜訪。基於禮貌性接待，與他在黨部外面進行私人交流。來訪前，李毅並未告知會把對話內容公諸於世，直到文章完成後，才寄給他審核。

林琮盛說，若李毅只是公布幾次兩人的書信往來，就聲稱和他關係密切，實在難以苟同，「李毅對於關係密切的定義真是寬廣」。

林琮盛指出，多日來，李毅的講法常有過度誇大和扭曲的現象。例如李毅聲稱拜訪過民進黨中央，實則是到門口拍照就離開；李毅又稱跟林琮盛交流了3個多小時，實際上只有40多分鐘。

林琮盛說，如今，對於李毅公布兩年前私人觀點交流的做法，他要表達強烈不滿，這不僅破壞了兩岸交流默契，也讓外界見識到李毅的人品。李毅所謂的「傳話」也是他一廂情願的想法。沒有人會在初次見面，又尚未建立起信任的情況下，請對方「代傳話」，這已超乎人類常識。

林琮盛說，李毅並非中共涉台圈的相關人士。他不斷把兩年前私人交流視為如獲至寶，大肆宣揚，只是一再凸顯他對兩岸複雜政治關係的陌生。

林琮盛說，他和李毅交流的觀點都是可在媒體上公開獲取的資訊，沒有所謂的禁止轉發這件事情，內容完全可受到檢驗。

他強調，對於一個毫無政策影響力、不知道前中國社科院台研所所長周志懷為何許人也、不時用「武統論」恐嚇台灣社會的中國人士，我方沒有繼續回應或對話的必要。

林琮盛說，若民進黨繼續和李毅糾纏下去，有失執政黨應有的高度；台灣社會若浪費太多精神和時間在他身上，也只是在原地踏步。

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