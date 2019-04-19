用iphone抽獎問總統選誰？ 綠委質疑影響台灣總統大選

2019-04-19 13:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委林俊憲今天召開記者會，踢爆有心人士大量投放網路廣告，聲稱回答問卷可抽iPhone，調查民眾對2020總統大選的看法，他質疑網站蒐集個資、政治傾向做法，是中國為影響台灣總統大選做準備。對此，行政院資通安全處處長簡宏偉表示，現在的網路攻擊多與滲透關鍵基礎建設，和蒐集個資有關，因此，不要以為填寫片段資訊就沒有風險。

「為什麼會有人每個月花上百萬的廣告費，就只為了問你總統選誰？」林俊憲表示，從今年年初開始，就在網路上看到大量廣告詢問民眾下屆總統理想人選，並提供韓國瑜、柯文哲、蔡英文3選項，經過他調查後，發現這個行銷公司APmarketing在2年半前成立、註冊在香港，且該公司與先前爆發「填個資星巴克喝到飽」的Planet49隸屬同個集團，當時鬧到星巴克公司出來否認。

林俊憲也警告，若個資遭不法人士以精準行銷為手段來「投其所好」，投射假訊息，恐怕就會影響台灣民主發展。舉例來說，針對填寫問卷者的興趣、政治傾向，丟給你可能會看的新聞，點開新聞的機率就會提高。

對此，國發會參事李世德回應，若個案確有不法，掌握相關違法事證，檢警單位可以介入處理。內政部警政署刑事警察局第九大隊副大隊長鄢志豪說，若涉及違法、或是有民眾報案，會依法偵辦，民眾在電腦網路設定上應提高安全等級。

行政院資通安全處處長簡宏偉表示，釣魚網站、駭客攻擊等網路攻擊在全球有增加趨勢，政府也會做好把關，一旦發現有惡意中繼站，在阻絕之外，也會跟國際單位通報合作。此外，過去的網路攻擊主要是獲取資料或為求經濟利益，但現在則是滲透關鍵基礎建設，並且透過釣魚網站蒐集個資，因此，不要以為填寫片段資訊就沒有風險，因為網路的多元連結，有心人士可以很方便的就對民眾完成「人格剖繪」。

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