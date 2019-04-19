藍綠總統初選混亂 柯文哲笑喻：ROC賭博共和國

2019-04-19 11:23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨、民進黨在2020總統大選的初選雙雙陷入困境，國民黨出現鴻海董事長郭台銘宣布參選，民進黨方面總統蔡英文有前行政院長賴清德挑戰。被視為熱門總統大選人選的台北市長柯文哲今早受訪時直呼，實在太精采了，賴清德突襲小英、郭台銘突襲韓國瑜，柯還大開玩笑說，這就是他說的ROC、Republic of casino賭博共和國。

柯文哲今早在市府大樓11樓市長室外接受媒體聯訪，媒體持續問柯對於國民黨總統初選，從以韓卡王朱演變為以郭卡韓的看法，對此柯文哲連連大笑說，他昨天也講過的，這實在太精采了，每天晚上Call-in節目都在討論。

媒體問如今高雄市長韓國瑜可能連總統門票都沒有，柯文哲對此笑說，賴清德突襲蔡英文、郭台銘突襲韓國瑜，這實在是...，他以前開玩笑說ROC、Republic of casino賭博共和國。引來在場媒體一陣大笑。

最新媒體民調顯示郭台銘支持者以年輕人與高學歷居多，與柯的選民有重複，柯文哲不諱言「有可能啊！」他說，企業界人士本來就比較受年輕人與知識分子喜歡，但時間拉久還是有市場區隔，媒體追問區隔是什麼？柯則說，他還在想，但強調他跟郭本來就不一樣，不一樣之處就讓Call-in節目去討論。

媒體問郭台銘是否卡得掉韓國瑜？柯文哲笑說，這是有趣的題目，「我跟你們一樣、全國觀眾一樣，覺得非常有興趣，實在太精采」；柯更直呼，「國民黨宮廷大戲不亞於民進黨的宮廷大戲」，他引用前主播盛竹如的名言，「讓我們繼續看下去」，自己說完後還連聲哈哈大笑。

年輕人認為郭台銘霸氣因此支持郭，過去柯文哲曾嗆郭台銘「財團怎麼可以這麼囂張」，如今霸氣收斂許多，對此柯文哲說，這就是商人務實的特性，「一開始我比他還兇，他轉彎就跑了」。

媒體也問身家豐厚的郭台銘在選舉時資源較多，相較柯就比較少，對此柯文哲說，他已經有不太花錢的選舉模式了，從2014年到2018年都在進化，用很低成本在選舉，「還好我有這個技術，不然早就垮掉了」。

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